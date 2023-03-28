Gelin ve damat kaynanaya fitre verir mi?
Fitre, Müslümanların Bayram namazına kadar vermeleri vacib olan sadaka türüdür. Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklama sonrasında, 2023 fitre bedeli belli oldu. Buna göre; 2023 yılı fitre bedeli 70 TL olarak belirlendi. Din İşleri Yüksek Kurulu, deprem mağdurları için fitrenin Ramazan ayından önce de verilebileceğini açıkladı.
Damat ve geline zekat verilebilir mi?
- Damat ve geline zekât verilebilir mi? Fakir olan damada zekât verilebilir. Koca eşine bakmakla yükümlü olduğundan, kişinin gelinine zekat vermesi dolaylı olarak kendi oğluna zekat vermesi gibidir. Bu itibarla, geline zekat vermek geçerli olmakla birlikte uygun değildir.
Kayınvalide ve kayınpedere zekât verilebilir mi?
Kayınvalide ve kayınpeder, kişinin bakmakla yükümlü olduğu kimselerden olmadığı için, fakir iseler kendilerine zekât verilebilir.
Fitre kime verilmez?
- Kişi dinen zengin sayılanlara, usulüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fitre veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi birkaç fakire de dağıtılabilir. Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır.