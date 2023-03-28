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Damat kaynanasına fitre verir mi?

Dinimizde belirlenen ölçüdü bir mala sahip olup ramazan ayının sonuna yetişen Müslümanların vermesi gereken sadakaya fitre denilmekte. Fitre verecekler ve oruç tutamayanlar oruçların yerine ödeyecekleri fidye parası bu sene kişi başı 70 TL olarak açıklandı. Ramazan bayramının birinci günü verilmesi uygun olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Fakir olan kayınvalide ve kayınpedere zekât verilebilir. Peki fitre kaynanaya verilir mi? Damat kaynanasına fitre verirse olur mu?

12:32 . 28/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Gelin ve damat kaynanaya fitre verir mi?

Gelin ve damat kaynanaya fitre verir mi?

Fitre, Müslümanların Bayram namazına kadar vermeleri vacib olan sadaka türüdür. Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklama sonrasında, 2023 fitre bedeli belli oldu. Buna göre; 2023 yılı fitre bedeli 70 TL olarak belirlendi. Din İşleri Yüksek Kurulu, deprem mağdurları için fitrenin Ramazan ayından önce de verilebileceğini açıkladı.

Gelin ve damada zekat verilebilir mi?

Damat ve geline zekat verilebilir mi?

  • Damat ve geline zekât verilebilir mi? Fakir olan damada zekât verilebilir. Koca eşine bakmakla yükümlü olduğundan, kişinin gelinine zekat vermesi dolaylı olarak kendi oğluna zekat vermesi gibidir. Bu itibarla, geline zekat vermek geçerli olmakla birlikte uygun değildir.

Kayınvalide ve kayınpedere zekât verilebilir mi?

Kayınvalide ve kayınpeder, kişinin bakmakla yükümlü olduğu kimselerden olmadığı için, fakir iseler kendilerine zekât verilebilir.

Fitre kime verilmez?

  • Kişi dinen zengin sayılanlara, usulüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fitre veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi birkaç fakire de dağıtılabilir. Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır.

Fıtır sadakası kimlere verilebilir, kimlere verilemez?

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin
anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez
.


#fitre
#fitre verilmeyecekler
#fitre verilecekler
35 dakika önce
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