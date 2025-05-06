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30 bin adet gelincik: Londra Kulesi'nde ortaya çıkan manzara büyüleyici

30 bin adet gelincik: Londra Kulesi'nde ortaya çıkan manzara büyüleyici

18:386/05/2025, Salı
AA
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İngiltere'nin başkenti Londra'daki Tower of London'da (Londra Kulesi), II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla özel bir seramik gelincik enstalasyonu ziyarete açıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Tower of London'da (Londra Kulesi), II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla özel bir seramik gelincik enstalasyonu ziyarete açıldı. 

İlk kez 2014'te sergilenen “Blood Swept Lands and Seas of Red” adlı çalışmadan alınan 30 bine yakın orijinal gelincik, savaşın yol açtığı kayıpları ve kalıcı etkileri hatırlatıyor. 

Beyaz Kule çevresindeki çim alana yayılan ve bir yara izini andıracak şekilde tasarlanan enstalasyon, 11 Kasım'daki Ateşkes Günü'ne kadar görülebilecek.

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