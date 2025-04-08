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ABD'de yaşayan yüzlerce kişi Gazze için yürüdü: Polis çok sayıda protestocuyu gözaltına aldı

ABD'de yaşayan yüzlerce kişi Gazze için yürüdü: Polis çok sayıda protestocuyu gözaltına aldı

08:188/04/2025, вторник
AA
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ABD'nin New York kentinde toplanan Filistin destekçisi göstericiler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için Birleşmiş Milletler Genel Merkezi binasının önünden New York'un tarihi Grand Central Terminali'ne kadar yürüdü. Polis ekipleri, protesto sırasında çok sayıda protestocuyu gözaltına aldı.

ABD'nin New York kentinde toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi çağrısında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Beyaz Saray'da bulunduğu sırada gerçekleşen protesto kapsamında, yüzlerce kişi Filistin'e destek amacıyla New York sokaklarında toplandı.



Filistin bayraklarıyla "Soykırımdan bıktık" yazılı dövizler taşıyan grup, ABD'nin İsrail'e sağladığı askeri ve mali desteğin son ermesi çağrısında bulundu.





"Özgür Filistin" sloganları atan kalabalık, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesini de talep etti.



Protestocular, ayrıca Manhattan bölgesindeki Grand Central Terminali'ni kapattı.



#gazze
#israil
#filistin

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