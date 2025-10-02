Yeni Şafak
Avrupa’da İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na müdahalesine karşı binlerce kişi sokaklara döküldü: 'Yazıklar olsun'

22:382/10/2025, Perşembe
IHA
Avrupa ülkelerinde, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahalesini ve Gazze Şeridi’ne yönelik ablukayı kırmayı hedefleyen aktivistlerin alıkonulmasını protesto eden binlerce kişi sokakları ve meydanları doldurdu.

İsrail’in Küresel Sumud Filosu’ndaki gemileri ve aktivistleri alıkoymasına uluslararası toplumdan tepkiler gelmeye devam ediyor. Avrupa’daki birçok ülkede binlerce kişi, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki ablukasını kırmayı ve Filistinlilere insanı yardım malzemesi ulaştırmayı hedefleyen aktivistler için eylemler düzenlemeye devam ediyor.


 İtalya, İspanya, Fransa, Almanya, Hollanda, Polonya, İngiltere ve İrlanda’nın da dahil olduğu ülkelerdeki göstericiler sokakları ve meydanları doldurarak, İsrail’in Sumud filosuna yönelik uluslararası hukuka aykırı müdahalesini protesto ediyor.

Hollanda’da Dışişleri Bakanlığı binası önünde toplanan kalabalık, "Yazıklar olsun" sloganları atarak Sumud Filosu’ndaki aktivistlerin alıkonulmasını protesto etti. İrlanda’daki göstericiler ise "Gerektiği süre boyunca limanlarda kalacağız" diyerek gösterilerin alanlarından ayrılmayı reddetti. Polonya’da bir grup gösterici İsrail’in başkent Varşova’daki Büyükelçiliği önünde toplandı. İskoçya’nın Glasgow kentinde bir araya gelen göstericiler de, "Filistin için özgürlük" yazılı Filistin bayrakları dalgalandırdı. Ayrıca, göstericilerin taşıdığı afiş ve pankartlardaki "Her şeyi durduralım" yazıları da dikkat çekti.



Manchester şehrinde de toplanan göstericiler, "Gazze’yi aç bırakmayı durdurun" yazılı pankartlar taşıyarak, İsrail’in Gazze’deki soykırımını kınadı. İsrail’in müdahalesine sert tepkilerin yükseldiği İtalya’nın başkenti Roma’da bir araya gelen göstericiler Sumud Filosu’na yönelik yasa dışı müdahaleyi kınarken, İtalyan sendikaların çağrısıyla yarın ülkede gerçekleştirilmesi beklenen greve verecekleri destekleri yineledi.



Belçika’daki göstericiler AB merkezine yürüdü


Belçika’nın başkenti Brüksel’de toplanan kalabalık da şehirdeki yolları trafiğe kapatarak, Avrupa Birliği (AB) merkez binası önüne yürüyüş gerçekleştirdi. AB merkezi önündeki kalabalık, Gazze’deki savaşın sonlandırılmasına yönelik sloganlar atarken, AB kurumlarını da Gazze ile dayanışmaya çağırdı.


İspanya’da birçok şehirde gösteriler düzenlendi


İspanya genelinde gerçekleştirilen gösterilerde ise birçok şehirde sokaklarda Filistin bayrakları ile yürüyüşler düzenlenerek, Filistin ‘e destek sloganları atıldı. Binlerce kişinin bir araya geldiği meydanlarda İsrail’in bölgede neden olduğu insanlık krizi kınanırken, çeşitli performanslar gerçekleştirilerek Gazze’de yaşanan katliama dikkat çekildi.


Almanya’da Dışişleri Bakanlığı binasının duvarı kırmızıya boyandı


Almanya’da ise iki göstericinin başkent Berlin’deki Dışişleri Bakanlığı binasının duvarını kırmızıya boyadığı görüntüler kameralara yansıdı.

#Küresel Sumud Filosu
#Protesto
#Meydan
