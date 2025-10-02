Avrupa’da İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na müdahalesine karşı binlerce kişi sokaklara döküldü: 'Yazıklar olsun'

Hollanda’da Dışişleri Bakanlığı binası önünde toplanan kalabalık, "Yazıklar olsun" sloganları atarak Sumud Filosu’ndaki aktivistlerin alıkonulmasını protesto etti. İrlanda’daki göstericiler ise "Gerektiği süre boyunca limanlarda kalacağız" diyerek gösterilerin alanlarından ayrılmayı reddetti. Polonya’da bir grup gösterici İsrail’in başkent Varşova’daki Büyükelçiliği önünde toplandı. İskoçya’nın Glasgow kentinde bir araya gelen göstericiler de, "Filistin için özgürlük" yazılı Filistin bayrakları dalgalandırdı. Ayrıca, göstericilerin taşıdığı afiş ve pankartlardaki "Her şeyi durduralım" yazıları da dikkat çekti.







