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Avrupa'nın en zayıf 10 ordusu belli oldu: Askeri güç ve savunma kapasiteleri...

Avrupa'nın en zayıf 10 ordusu belli oldu: Askeri güç ve savunma kapasiteleri...

10:2926/12/2024, Perşembe
G: 26/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Dünyanın en güçlü savunma ittifaklarından biri olarak kabul edilen NATO, üyeleri arasında askeri kapasite açısından farklılıklar barındırıyor. Açıklanan listeye göre, NATO’nun en zayıf ordularına sahip ülkeler dikkat çekti. Küçük bütçeler, sınırlı insan gücü ve askeri teknoloji eksikliği gibi nedenlerle bu ülkeler, ittifakın savunma gücünde zayıf halka olarak değerlendiriliyor. İşte, NATO'nun en zayıf ordularına sahip 10 ülkesi ve detayları:

NATO, dünya genelinde barış ve güvenliği sağlamak için kurulmuş en güçlü askeri ittifaklardan biri olmasına rağmen, üye ülkeler arasında savunma kapasiteleri açısından önemli farklılıklar bulunmaktadır. Genellikle nüfuslarının azlığı ve ekonomik kaynaklarının sınırlılığı nedeniyle öne çıkan bu ülkeler, ittifak içinde askeri güç bakımından daha zayıf konumda yer alıyor. Bu durum, savunma harcamalarının düşük seviyelerde kalmasına ve dolayısıyla askeri kapasitenin sınırlı olmasına yol açmaktadır.

İŞTE NATO'NUN EN ZAYIF 10 ORDUSU!

10) BELÇİKA

9) ESTONYA

8) LİTVANYA

7) ARNAVUTLUK

6) SLOVENYA

5) LETONYA

4) LÜKSEMBURG

3) KUZEY MAKEDONYA

2) KARADAĞ

1) İZLANDA

#Avrupa
#ordu
#NATO

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