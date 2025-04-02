Çin'in, "Deneysel Gelişmiş Süper İletken Tokamak" (EAST) adını verdiği bir başka plazma reaktörü bulunuyor. Anhui eyaletinin merkezi Hıfey'de kurulan EAST, daha uzun süreli plazma deneyleri için kullanılıyor.





EAST'ten daha büyük olan HL-3'ün, deney ve araştırma yanında gerçek bir nükleer füzyon reaktörü geliştirilmesi için kullanılması hedefleniyor.