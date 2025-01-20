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En zenginler Trump'ın yemin töreninde yan yana saf tuttu

En zenginler Trump'ın yemin töreninde yan yana saf tuttu

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
19:3420/01/2025, Pazartesi
G: 20/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
AFP
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ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin ederek görevine başlayacağı Kongre binasındaki tören öncesinde, salon hıncahınç doldu. Trump'ın en büyük destekçisi Space X ve X'in sahibi Elon Musk, ev sahibi tavırlarıyla dikkat çekerken; Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya platformlarını elinde bulunduran Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg, Google CEO'su Sundar Pichai, Apple CEO'su Tim Cook ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos da törende hazır bulundu. Bazı ülkelerin devlet başkanı ve başbakanları ile ABD eski başkanları da törende hazır bulundu.

Dünya çapında faaliyet gösteren teknoloji şirketi Amazon'un kurucusu Jeffrey Preston Bezos (ortada)

Apple CEO'su Timothy Donald "Tim" Cook

Google CEO'su Sundar Pichai ve SpaceX ve X'in sahibi Elon Musk

Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya platformlarını elinde bulunduran Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni

ABD eski Başkanlarından Bill Clinton ve eşi Hillary Clinton

ABD eski Başkanlarından George W. Bush

ABD eski Başkanlarından Barack Obama

Başkanlığı devreden Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris

Trump'ın oğlu ve eşi

#Donald Trump
#ABD
#Elon Musk
#Mark Zuckerberg
#Jeff Bezos
#Tim Cook

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