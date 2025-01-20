En zenginler Trump'ın yemin töreninde yan yana saf tuttu

ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin ederek görevine başlayacağı Kongre binasındaki tören öncesinde, salon hıncahınç doldu. Trump'ın en büyük destekçisi Space X ve X'in sahibi Elon Musk, ev sahibi tavırlarıyla dikkat çekerken; Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya platformlarını elinde bulunduran Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg, Google CEO'su Sundar Pichai, Apple CEO'su Tim Cook ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos da törende hazır bulundu. Bazı ülkelerin devlet başkanı ve başbakanları ile ABD eski başkanları da törende hazır bulundu.

1 /17 Dünya çapında faaliyet gösteren teknoloji şirketi Amazon'un kurucusu Jeffrey Preston Bezos (ortada)

2 /17 Apple CEO'su Timothy Donald "Tim" Cook

3 /17 Google CEO'su Sundar Pichai ve SpaceX ve X'in sahibi Elon Musk

4 /17 Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya platformlarını elinde bulunduran Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg

5 /17 Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei

6 /17 İtalya Başbakanı Giorgia Meloni

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9 /17 ABD eski Başkanlarından Bill Clinton ve eşi Hillary Clinton

10 /17 ABD eski Başkanlarından George W. Bush

11 /17 ABD eski Başkanlarından Barack Obama

12 /17 Başkanlığı devreden Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris

13 /17 Trump'ın oğlu ve eşi

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