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Etna Yanardağı yine faaliyette: Geceyi kül ve lav aydınlattı

Etna Yanardağı yine faaliyette: Geceyi kül ve lav aydınlattı

20:308/04/2025, Salı
AA
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İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'nın kül ve lav püskürttüğü bildirildi. Yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Etna'nın aktif kraterlerinden olan güneydoğu kraterinde dün akşam başlayan volkanik hareketlilik bugün akşam saatlerine kadar sürdü.

Etna Yanardağı'nın aktif kraterlerinden olan güneydoğu kraterinde dün akşam başlayan volkanik hareketlilik bugün öğlen saatlerine kadar devam etti.

Yanardağ, gece boyunca yoğun şekilde kül ve lav püskürttü.


Volkanik patlamaların çıkardığı seslerin, yanardağın yamaçlarındaki birkaç köyde güçlü şekilde duyulduğu öğrenildi.


İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) Katanya Şubesi, yanardağdaki volkanik hareketliliği teyit ederken; bölgeden geçen uçaklar için gece saatlerinde "kırmızı kodlu" bir uyarı yayınladı, ancak daha sonra bu uyarıyı kademeli olarak "sarı"ya düşürdü.


Bu arada, İtalyan basını da Etna yakınındaki Katanya Fontanarossa Havalimanı'nın seferlerinin etkilenmediğini ve uçuşların sürdüğünü yazdı.


Kıta Avrupası'nın yaklaşık 3 bin 300 metre ile en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyan Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda bu son volkanik faaliyet, nisan ayındaki ikinci, son 15 gündeki dördüncü aktivite olarak kayıtlara geçti.


Yanardağda bu yıl şubat ayında da yoğun volkanik faaliyet gözlemlenmişti.

#İtalya
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