Etna Yanardağı yine faaliyette: Geceyi kül ve lav aydınlattı

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) Katanya Şubesi, yanardağdaki volkanik hareketliliği teyit ederken; bölgeden geçen uçaklar için gece saatlerinde "kırmızı kodlu" bir uyarı yayınladı, ancak daha sonra bu uyarıyı kademeli olarak "sarı"ya düşürdü.



