Facia göz göre göre gelmiş: 270 cana mal olan Air India 171 kazasındaki şüpheli sinyal ortalığı karıştırdı

Acil güç sistemi neden devreye girdi?





Soruşturma kapsamında kara kutular incelenirken, uçağın “ram air turbine (RAT)” adı verilen acil durum güç sisteminin çarpışma öncesinde otomatik olarak devreye girdiği belirlendi. Bu sistem genellikle uçakta ana elektrik veya hidrolik sistem arızası yaşandığında çalışıyor. Yetkililer, bu durumun bir motor arızasına mı, yoksa farklı bir teknik soruna mı işaret ettiğini henüz netleştiremedi.