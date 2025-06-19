Facia göz göre göre gelmiş: 270 cana mal olan Air India 171 kazasındaki şüpheli sinyal ortalığı karıştırdı

İhmal mi, teknik arıza mı? Air India 171’de sır perdesi aralanıyor... Uçak düşmeden dakikalar önce acil sisteme geçti. Hindistan'da meydana gelen uçak kazasında acil güç sisteminin çarpışmadan önce devreye girdiği belirlendi. Soruşturmayı yürüten uzmanların, acil güç sistemini devreye sokan nedenin motor, hidrolik ya da başka bir sistem arızası olup olmadığını henüz netleştiremediği bildirildi.
Hindistan'da 12 Haziran'da düşen ve 270'ten fazla kişinin hayatını kaybettiği 'Air India 171' sefer sayılı uçuşla ilgili soruşturmayı yürüten ekipler, uçağın acil durum güç sisteminin çarpışma öncesinde devrede olduğunu tespit etti.
Hindistan’ın Ahmedabad kentinden Londra’ya gitmek üzere havalanan Air India’ya ait 171 sefer sayılı uçak, kalkıştan yalnızca saniyeler sonra yere çakılmış ve 270’ten fazla kişinin yaşamını yitirdiği bir faciaya neden olmuştu.
Soruşturmayı yürüten ekipler, olayla ilgili kritik bir detaya ulaştı: Uçağın acil durum güç sistemi, çarpışmadan önce devreye girmişti.
Uçak kalkıştan kısa süre sonra irtifa kaybetti
Boeing 787-8 Dreamliner tipi yolcu uçağı, 12 Haziran sabahı Ahmedabad’dan havalanmış, ancak 600 feet (yaklaşık 180 metre) irtifaya ulaştıktan sonra hızla alçalarak B.J. Medical College yurdu yakınına çakılmıştı. 230 yolcu ve 12 mürettebattan sadece bir kişi hafif yaralı olarak kurtulurken, kazada en az 39 yer sakini de hayatını kaybetmişti.
Pilotlar 'mayday' çağrısı yapmıştı
Kazanın hemen ardından ortaya çıkan ses kayıtlarında, pilotların kalkıştan saniyeler sonra "mayday" çağrısı yaptığı ve "kuvvet kaybı" rapor ettiği duyulmuştu. Ancak çağrıdan yalnızca birkaç saniye sonra kule ile iletişim tamamen kesilmişti.
Acil güç sistemi neden devreye girdi?
Soruşturma kapsamında kara kutular incelenirken, uçağın “ram air turbine (RAT)” adı verilen acil durum güç sisteminin çarpışma öncesinde otomatik olarak devreye girdiği belirlendi. Bu sistem genellikle uçakta ana elektrik veya hidrolik sistem arızası yaşandığında çalışıyor. Yetkililer, bu durumun bir motor arızasına mı, yoksa farklı bir teknik soruna mı işaret ettiğini henüz netleştiremedi.
Kapsamlı soruşturma sürüyor
Kazayla ilgili olarak Hindistan Sivil Havacılık Otoritesi (DGCA) öncülüğünde başlatılan soruşturmaya, ABD Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu (NTSB), İngiltere Hava Kazaları Araştırma Şubesi (AAIB), uçak üreticisi Boeing ve motor üreticisi GE Aviation da dahil oldu.
Filo denetimden geçirildi
Kazanın ardından Air India filosundaki tüm Boeing 787’ler detaylı teknik incelemeye alındı. Şirket, bazı geniş gövdeli uçaklarını geçici olarak seferden çekerken, uluslararası hatlarda %15 oranında sefer iptaline gitti.
Tazminat ve destek
Air India ve bağlı olduğu Tata Grubu, hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödemesi yapılacağını ve destek merkezlerinin oluşturulduğunu açıkladı.