Gazze'de İsrail ablukası nedeniyle ilaç stoklarının tükenmesi hastaların hayatını tehdit ediyor

İsrail'in sınır kapılarını kapattığı Gazze Şeridi'nde yaşanan ilaç sıkıntısı, sağlık hizmetinin aksamasına ve hastaların ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden oluyor.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 51 bini aşkın Filistinlinin hayatını kaybettiği, 116 binden fazla kişinin yaralandığı Gazze'de ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı da giderek büyüyor.
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) ifadesiyle 2 Mart'tan bu yana uygulanan sıkı abluka "şu ana kadar yardım girişinin olmadığı en uzun süre" olarak kayıtlara geçti.
İlaç ve gıda gibi temel gereksinimlerin girmesine izin verilmeyen Gazze'de ilaç depolarındaki stoklar tükenirken bu durum hasta ve yaralılar için ciddi bir tehdit halini aldı.
Filistinliler, Gazze kentine bağlı El Şati Mülteci Kampı'ndaki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA), ait ecza deposundan ihtiyaç duydukları ilaçları temin ediyor.