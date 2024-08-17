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Dünya

Gazze'de yeni tehlike: Çöp yığınlarından kemirgenler yayılıyor

13:45 - 17/08/2024 Cumartesi
AA
<p>Çöp yığınlarıyla çevrili çadırlarda yaşamak zorunda kalan Filistinli aileler, kötü koku, sinek ve kemirgenlerin yayılmasının yanı sıra salgın hastalık tehdidi altında yaşıyor.</p>
Çöp yığınlarıyla çevrili çadırlarda yaşamak zorunda kalan Filistinli aileler, kötü koku, sinek ve kemirgenlerin yayılmasının yanı sıra salgın hastalık tehdidi altında yaşıyor.

İsrail'in aylardır devam eden saldırıları nedeniyle kamu hizmetlerinin durma noktasına geldiği Gazze Şeridi'nde, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Deyr Belah kentinde sokaklarda yığılan çöpler tehlike saçıyor.

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#Gazze
#Filistin
#İsrail
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