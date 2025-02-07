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ABD'de uçakla helikopterin çarpıştığı kazada korkunç detay: Gözetleme sistemi kapalıymış

ABD'de uçakla helikopterin çarpıştığı kazada korkunç detay: Gözetleme sistemi kapalıymış

09:557/02/2025, Cuma
G: 7/02/2025, Cuma
AA
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ABD, geçtiğimiz günlerde uçakla helikopterin çarpıştığı kaza ile sarsıldı. 29 Ocak'ta Washington yakınlarında uçakla çarpışan askeri helikopterin uçuş bilgilerini otomatik olarak paylaşan gözetleme sisteminin kapalı olduğunun tespit edildiği açıklandı. Başkent Washington yakınlarındaki havalimanı civarında meydana gelen kazada 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter Potomac Nehri'ne düşmüş, yetkililer kazada kurtulan olmadığını açıklamıştı.

ABD'de Texas Senatörü Cumhuriyetçi Ted Cruz, 29 Ocak'ta Washington yakınlarında uçakla çarpışan askeri helikopterin ADS-B olarak bilinen ve uçuş bilgilerini otomatik olarak paylaşan gözetleme sisteminin kapalı olduğunun tespit edildiğini duyurdu.


ADS-B olarak bilinen gözetleme sistemi, hava araçlarının konum, hız ve irtifa gibi uçuş bilgilerini otomatik olarak yayınlıyor.


Cruz açıklamasında, helikopterin bir eğitim misyonu gerçekleştirdiğini ifade ederek gözetleme sisteminin güvenlik nedeniyle kapatılması için bir gerekçe bulunmadığına dikkat çekti.

Başkent Washington yakınlarındaki havalimanı civarında meydana gelen kazada 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter Potomac Nehri'ne düşmüş, yetkililer kazada kurtulan olmadığını açıklamıştı.

Daha önce, hayatını kaybeden 67 kişiden 55'inin kalıntılarına ulaşıldığı ve kimliklerinin tespit edildiği bilgisini paylaşılmıştı.

#ABD
#uçak
#kaza

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