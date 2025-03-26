Güney Kore'deki 17 bin hektarlık alan kül oldu: Ölü sayısı 24'e yaralı sayısı 26'ya yükseldi

Geçici Devlet Başkanı Han, halka çağrı yapmıştı

Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, ülkenin "şimdiye kadar görülen en kötü orman yangınları" ile mücadele ettiğini söylemişti.