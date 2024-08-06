Harkiv bölgesindeki çatışmalar sürüyor: Ukraynalı doktorlar zor şartlar altında görevlerine devam ediyor

Ukrayna'da, çatışmaların devam ettiği Harkiv bölgesinde zor şartlar altında görev yapan sağlık personeli, cephede yaralanan Ukraynalı askerleri tedavi etmek için çabalıyor. Merkezde, yaralı askerlere ilk yardım, acil yardım ve ameliyat yapılıyor.

1 / 23 Yoğun askeri hareketliliğin sürdüğü bölgede görevli Ukraynalı sağlık çalışanları, güvenlik açısından oldukça zor şartlar altında çalışıyor.

2 / 23 Yaralı askerler, tahliye ekipleri tarafından savaş alanından uzaklaştırılıyor ve bölgede bir noktada kurulan stabilizasyon merkezine getiriliyor.

3 / 23 Merkezde, yaralı askerlere ilk yardım, acil yardım ve ameliyat yapılıyor.

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