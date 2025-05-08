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'Hayalet şehir'e ayak bastılar: Kapalı Maraş'ta savaşın acı yüzüyle karşılaştılar

'Hayalet şehir'e ayak bastılar: Kapalı Maraş'ta savaşın acı yüzüyle karşılaştılar

11:328/05/2025, Perşembe
AA
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<p>Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından 46 yıl boyunca kapalı kalan bölge, 2020'de güvenlik güçlerinin denetiminde halkın ziyaretine açıldı.</p>
Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından 46 yıl boyunca kapalı kalan bölge, 2020'de güvenlik güçlerinin denetiminde halkın ziyaretine açıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içinde yer alan ve yıllarca “hayalet şehir” olarak anılan Kapalı Maraş, 2020 yılında kısmen açılmasının ardından ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Açık hava müzesi niteliği taşıyan Maraş, savaşın izlerini yerinde görmek isteyen çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.

Terk edilmiş yapıları, bozulmamış sokak dokusu ve geçmişten günümüze taşınan atmosferiyle dikkat çeken bölge, özellikle Kıbrıs tarihine tanıklık etmek isteyenlerden yoğun ilgi görüyor.

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