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Hindistan'da Ramazan ayının son cuma namazı kılındı

Hindistan'da Ramazan ayının son cuma namazı kılındı

12:4728/03/2025, Cuma
AA
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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de ramazan ayının son cuma namazını eda etmek için Jama Mescid'de bir araya geldi.

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