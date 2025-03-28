Hindistan'da Ramazan ayının son cuma namazı kılındı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de ramazan ayının son cuma namazını eda etmek için Jama Mescid'de bir araya geldi.
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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de ramazan ayının son cuma namazını eda etmek için Jama Mescid'de bir araya geldi.
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