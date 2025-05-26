İşgalci İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir ev ve çiftliği yıktı

Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Beytüllahim Ofis Müdürü Hasan Bericiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail ordusuna ait buldozerler, Beytüllahim'in doğusundaki Halayel el-Luz bölgesinde iki katlı bir evi ve bin metrekarelik bir koyun çiftliğini ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı." dedi.