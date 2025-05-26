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İşgalci İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir ev ve çiftliği yıktı

İşgalci İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir ev ve çiftliği yıktı

14:5926/05/2025, Pazartesi
AA
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İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Filistinlilere ait bir evi ve bin metrekarelik koyun çiftliğini "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktı.

Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Beytüllahim Ofis Müdürü Hasan Bericiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail ordusuna ait buldozerler, Beytüllahim'in doğusundaki Halayel el-Luz bölgesinde iki katlı bir evi ve bin metrekarelik bir koyun çiftliğini ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı." dedi.

Bericiyye, İsrail'in "Filistin halkına baskı yapma ve onları göçe zorlama" amacıyla yıkımı gerçekleştirdiğini söyledi.


Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, İsrail, nisan ayında Batı Şeria'da 96'sı içinde yaşayanların bulunduğu ev olmak üzere Filistinlilere ait 152 yapıyı yıktı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla evleri yıkıyor


İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.


İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken, Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.


İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

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