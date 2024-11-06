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İspanya'da 218 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Onlarca kişi hala kayıp

İspanya'da 218 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Onlarca kişi hala kayıp

00:206/11/2024, Çarşamba
AA
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İspanya'da 29 Ekim'de meydana gelen ve Valensiya başta olmak üzere ülkenin doğu ve güney bölgelerini etkileyen sel felaketinde halen 89 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

İspanya'nın resmi haber ajansı EFE, Veri Entegrasyon Merkezi'ni (CID) kaynak göstererek sel felaketinin bir hafta sonrasında ilk defa resmi kayıp sayısını açıkladı.

CID'e göre, mevcut durumda resmi kayıtlarda 89 kişi halen kayıp olarak gözükürken, bu sayının belirleyici olmadığı, kayıtlardan düşmeyen ya da hiç kayıtlara girmeyen kayıpların da olabileceği belirtildi.

Valensiya'da 213, Kastilya-La Mancha'da 4 ve Endülüs'te 1 olmak üzere en az 218 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin yaşandığı bölgelerde kimlik tespitin yanı sıra arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.


186 kişi yağmalama veya hırsızlıktan yakalandı


Öte yandan, selden etkilenen bölgelerde yağmalama ve hırsızlık vakaları görülmeye devam ediliyor.

İspanya Ulusal Polisi ve Jandarmasından verilen bilgilerde, bugüne kadar 186 kişinin yağmalama veya hırsızlık suçundan gözaltına alındığı, bunlardan 87'sinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği duyuruldu.

#Avrupa
#Sel
#Felaket
#Kayıp

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