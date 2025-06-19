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İsrail-İran savaşı sürerken Kazakistan ve Azerbaycan’dan Hazar’da ortak tatbikat

İsrail-İran savaşı sürerken Kazakistan ve Azerbaycan’dan Hazar’da ortak tatbikat

14:5719/06/2025, Perşembe
AA
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Kazakistan ve Azerbaycan, Hazar Denizi'nde yaklaşık 300 askerle "Hazar Esintisi-2025" adlı ortak tatbikatı başarıyla tamamladı. Tatbikatta füze ve devriye gemileri, savaş botları ile hava savunması ve sabotaj önleme çalışmaları yapıldı.

Kazakistan ve Azerbaycan, Hazar Denizi'nde yaklaşık 300 askerin katılımıyla "Hazar Esintisi-2025" adlı ortak tatbikat düzenledi.


Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Aktau kentinde "Hazar Esintisi-2025" ortak tatbikatının sona ermesi dolayısıyla kapanış töreni gerçekleştirildi.

Törende, askerlerin yanı sıra iki ülkenin deniz kuvvetleri komutanlıklarından yetkililer de yer aldı.

Kazakistan Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı ve tatbikat başkanı Kanat Niyazbekov, törende yaptığı konuşmada, Azerbaycan Deniz Kuvvetleri ile düzenledikleri "Hazar Esintisi-2025" tatbikatını başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.



Niyazbekov, 2015'ten beri bu alanda sürdürülebilir bir işbirliği geliştirdiklerini vurgulayarak, "Tatbikat, ülkelerimiz arasındaki muharebe hazırlığını ve kardeşlik bağlarını yeniden teyit etti." dedi.



Hazar Denizi'nin Kazakistan kesiminde yapılan tatbikata, Kazakistan ve Azerbaycan'dan yaklaşık 300 asker katıldı.



Tatbikatta iki ülkenin füze ve devriye gemileri, savaş botları, hidrografik gemileri ve uçakları kullanıldı.



Sabotaj önleme ve hava savunması alanlarında ortak çalışmaların yapıldığı tatbikat sırasında yüzen mayınları imha etme operasyonu da gerçekleştirildi.



#Azerbaycan
#Hazar Denizi
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#tatbikat
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