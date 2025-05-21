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İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla göç ettiriyor

İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla göç ettiriyor

22:0021/05/2025, Çarşamba
AA
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik yoğun saldırıları nedeniyle Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki Filistinliler, yanlarına alabildikleri eşyalarla birlikte güvenli olduğunu düşündükleri bölgelere göç etti. Bölge halkı, araçlarla, at arabalarıyla ve yaya olarak çatışma bölgelerinden uzaklaştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik yoğun saldırıları nedeniyle Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki Filistinliler, yanlarına alabildikleri eşyalarla birlikte güvenli olduğunu düşündükleri bölgelere göç etti.

Bölge halkı, araçlarla, at arabalarıyla ve yaya olarak çatışma bölgelerinden uzaklaştı.

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