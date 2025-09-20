İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları İsveç'te protesto edildi: Tek hayali Filistin'i yok etmek

Filistin konusunda dünyanın bölündüğünü belirten Guillou, şu ifadeleri kullandı:





"Dünya sessiz değil ama bölünmüş durumda. Amerika, İsrail’in yanında. İsveç de bugün İsrail’in gelecekteki müttefiki olma yolunda ilerliyor. Ama Norveç, İrlanda ve özellikle Türkiye bu olanlara gözlerini kapatmıyor ve Filistin'i destekliyor. Dünya ikiye ayrılmış durumda. İsrail Başbakanı (Binyamin) Netanyahu uluslararası kamuoyunda çok şey kaybetti. Bütün köprülerini yıktı. Yine de durdurulamazmış gibi davranıyor. Çünkü kafasında tek bir hedef var: Siyonist hayali gerçekleştirmek. Filistin'i yok etmek."