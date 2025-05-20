İsrail'in Han Yunus'a saldırı tehdidinin ardından Filistinliler göç etmeye başladı

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta geniş bir bölgenin tahliye edilmesini isteyerek, buraya "eşi görülmemiş biçimde saldıracağını" duyurdu. İsrail ordusunun, buradaki Filistinlilerden, sahil şeridindeki Mevasi bölgesine gitmelerini istemesinin ardından Filistinliler, güvenli olduğunu düşündükleri bölgelere göç etmeye başladı.
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