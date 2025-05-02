İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de un ve ekmek krizi derinleşiyor

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde un ve ekmek krizi derinleşiyor. İsrail'in bölgeye un dahil gıda girişini engellemesi nedeniyle ekmek fırınlarının bir çoğu kapandı. Gazze kentindeki sığınma kampında yaşayan Filistinli bir aile, karınlarını doyurabilmek için bayat ve bozulmuş un kullanarak ekmek hazırlıyor. Bölgede un ve diğer temel gıda ürünlerine erişim krizi derinleşiyor.

1 /14 İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde un ve ekmek krizi derinleşiyor.

2 /14 İsrail'in bölgeye un dahil gıda girişini engellemesi nedeniyle ekmek fırınlarının bir çoğu kapandı.

3 /14 Gazze kentindeki sığınma kampında yaşayan Filistinli bir aile, karınlarını doyurabilmek için bayat ve bozulmuş un kullanarak ekmek hazırlıyor.

4 /14 Bölgede un ve diğer temel gıda ürünlerine erişim krizi derinleşiyor.

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