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Dünya

İsrailli ve yabancı aktivistler İngiltere'nin Siyonist İsrail'e silah ihracatını protesto etti

14:08 - 16/08/2024 Cuma
Güncelleme: 15:14 - 16/08/2024 Cuma
AA

Doğu Kudüs'teki İngiltere'nin Kudüs Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup İsrailli ve yabancı aktivist, İngiltere'nin İsrail'e silah ihracatını protesto ederek "Soykırımı silahlandırmayı bırak" yazılı pankart açtı. Protestocular, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulması ve İsrail'e silah satışına son vermesi" talebinde bulundu.

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#Siyonist İsrail
#Katil İsrail
#Gazze
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