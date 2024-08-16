İsrailli ve yabancı aktivistler İngiltere'nin Siyonist İsrail'e silah ihracatını protesto etti

Doğu Kudüs'teki İngiltere'nin Kudüs Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup İsrailli ve yabancı aktivist, İngiltere'nin İsrail'e silah ihracatını protesto ederek "Soykırımı silahlandırmayı bırak" yazılı pankart açtı. Protestocular, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulması ve İsrail'e silah satışına son vermesi" talebinde bulundu.

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