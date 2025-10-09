İtalya'da Başbakan Meloni'nin partisi peçe ve burka yasağı için yasa teklifi verdi: Camiler denetlenecek uymayanlar para cezası ödeyecek

Meloni'nin koalisyon ortaklarından aşırı sağcı Lig Partisi de ocak ayında parlamentoya burka ve peçe gibi "yüzü kapatan" kıyafetler olarak tanımlanan giysilerin kamusal alanda yasaklanmasını öngören ve bu haliyle FDI'nın teklifine göre daha sınırlı kapsamda olan bir yasa teklifi vermişti.







