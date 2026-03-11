Katil İsrail saldırısında uzuvlarını kaybeden Filistin kadın yaşama tutunmaya çalışıyor

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cebaliye beldesindeki Haleve Kampı’nda yaşayan 46 yaşındaki Meryem Ebu Verde, İsrail ordusunun evlerini hedef alması sonucu yaralandı.
Abluka altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cebaliye beldesindeki Haleve Kampı’nda yaşayan 46 yaşındaki Meryem Ebu Verde, İsrail ordusunun evlerini hedef alması sonucu yaralandı.
Savaş sırasında kaldırıldığı Endonezya Hastanesi'nde mahsur kalan ve ailesiyle bağlantısı kesilen Verde, saldırı sonucu sağ kolunu ve sağ bacağını kaybetti.
Aylar sonra ailesine kavuşan Filistinli anne, derme çatma bir çadırda yaşam mücadelesi veriyor.