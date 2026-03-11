Kazakistan’da kar fırtınası: Bir kişi öldü 407 kişi tahliye edildi

Karaganda bölgesinde ise çok sayıda kişi mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları başlatan Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri, 10-11 Mart tarihlerinde 407 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı. Yetkililer, fırtına nedeniyle birçok güzergahın geçici olarak ulaşıma kapatıldığını bildirerek, bölge halkına zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları çağrısında bulundu.







