Kazakistan’da kar fırtınası: Bir kişi öldü 407 kişi tahliye edildi

13:1411/03/2026, Çarşamba
IHA
Kazakistan’ın kuzey kesimlerinde etkili olan kar fırtınası nedeniyle dün meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybederken, mahsur kalan 407 kişi ekipler tarafından güvenli bölgelere tahliye edildi.

Kazakistan’ın kuzey kesimlerinde kar fırtınası hayatı felç etti. Şiddetli kar yapışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Astana-Karaganda güzergahında dün 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Karaganda bölgesinde ise çok sayıda kişi mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları başlatan Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri, 10-11 Mart tarihlerinde 407 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı. Yetkililer, fırtına nedeniyle birçok güzergahın geçici olarak ulaşıma kapatıldığını bildirerek, bölge halkına zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları çağrısında bulundu.



#kazakistan
#kar
#fırtına
