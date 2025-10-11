Kuzey Kore'den dünyaya gövde gösterisi: 'Hwasong-20' ilk kez sahnede

Kuzey Kore, Kore İşçi Partisi’nin kuruluşunun 80’inci yılını görkemli bir askeri geçit töreni ile kutladı. Son teknoloji silah sistemlerinin sergilendiği törende, yeni geliştirilen "Hwasong-20" kıtalararası balistik füzesi de ilk kez görücüye çıktı.
Kuzey Kore, Kore İşçi Partisi’nin (WPK) kuruluşunun 80’inci yılını başkent Pyongyang’daki Kim Il Sung Meydanı’nda düzenlenen görkemli bir askeri geçit töreni ile kutladı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yaptığı konuşmada, düzenlenen törenin ülkenin askeri gücünü ortaya koyduğunu belirterek, "Ordumuz, düşmanlarını caydıracak siyasi, ideolojik ve askeri üstünlükle her türlü tehdidi yok eden yenilmez bir güce dönüşmeli, disiplin ve ahlakla zafere yürüyen seçkin bir silahlı kuvvet olarak durmadan güçlenmelidir" dedi.
"Kuzey Kore’nin en güçlü nükleer stratejik silah sistemi"
Chonma-20 ana muharebe tankları, 155 milimetrelik obüsler ve 600 milimetrelik çoklu roketatar sistemleri gibi son teknoloji silahların sergilendiği törende, motor testi geçtiğimiz ay tamamlanan "Hwasong-20" kıtalararası balistik füzesi de (ICBM) ilk kez sergilendi.
Resmi Kuzey Kore basını konuyla ilgili haberinde, "Kuzey Kore’nin en güçlü nükleer stratejik silah sistemi Hwasong-20 meydana girdiğinde seyircilerin coşkulu tezahüratları doruğa ulaştı" ifadelerini kullandı. Yeni füzenin ABD kıtasını vurma kapasitesine sahip olduğunu belirten uzmanlar, düzenlenen törenin uluslararası kamuoyuna nükleer caydırıcılığın artırıldığı" mesajını vermeyi amaçladığı yorumunda bulundu.