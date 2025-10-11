Kuzey Kore'den dünyaya gövde gösterisi: 'Hwasong-20' ilk kez sahnede

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yaptığı konuşmada, düzenlenen törenin ülkenin askeri gücünü ortaya koyduğunu belirterek, "Ordumuz, düşmanlarını caydıracak siyasi, ideolojik ve askeri üstünlükle her türlü tehdidi yok eden yenilmez bir güce dönüşmeli, disiplin ve ahlakla zafere yürüyen seçkin bir silahlı kuvvet olarak durmadan güçlenmelidir" dedi.