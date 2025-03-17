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Libya'da Kur'an-ı Kerim eğitimi: Ahşap levha üzerine ayetleri yazarak ezberleme tekniği dikkat çekiyor

Libya'da Kur'an-ı Kerim eğitimi: Ahşap levha üzerine ayetleri yazarak ezberleme tekniği dikkat çekiyor

11:0617/03/2025, Pazartesi
G: 17/03/2025, Pazartesi
AA
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<p>Kur'an-ı Kerim öğreniminde geleneksel bir yöntem olan, ahşap levha üzerine ayetleri yazarak ezberleme tekniği, birçok Afrika ülkesinde olduğu gibi Libya'da da yaşatılmaya devam ediyor.</p>
Kur'an-ı Kerim öğreniminde geleneksel bir yöntem olan, ahşap levha üzerine ayetleri yazarak ezberleme tekniği, birçok Afrika ülkesinde olduğu gibi Libya'da da yaşatılmaya devam ediyor.

Libya'da Ramazan ayının gelmesiyle Kur'an-ı Kerim hafızlık kurslarına olan ilgi artıyor.

Farklı yaş gruplarındaki Libyalı çocuklar, başkent Trablus'taki Al Baz Camisi'nde ahşap levhalar üzerine yazdıkları Kuran-ı Kerim ayetlerini okuyarak ezberliyor.

#Libya
#Kur'an-ı Kerim
#Eğitim

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