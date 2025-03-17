Libya'da Kur'an-ı Kerim eğitimi: Ahşap levha üzerine ayetleri yazarak ezberleme tekniği dikkat çekiyor

Kur'an-ı Kerim öğreniminde geleneksel bir yöntem olan, ahşap levha üzerine ayetleri yazarak ezberleme tekniği, birçok Afrika ülkesinde olduğu gibi Libya'da da yaşatılmaya devam ediyor.
Libya'da Ramazan ayının gelmesiyle Kur'an-ı Kerim hafızlık kurslarına olan ilgi artıyor.
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Farklı yaş gruplarındaki Libyalı çocuklar, başkent Trablus'taki Al Baz Camisi'nde ahşap levhalar üzerine yazdıkları Kuran-ı Kerim ayetlerini okuyarak ezberliyor.
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