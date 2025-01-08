Bu arada, Pacific Palisades bölgesine 40 kilometre uzaklıkta, Eaton Kanyonu yakınlarında hızla büyüyen ikinci bir yangın başladı.





Poweroutage.us internet sitesine göre, bölgede yaklaşık 320 bin kişi elektriksiz kalırken, 13 bin civarında konut ve iş yeri yangın tehlikesi altında.