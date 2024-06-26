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Dünya

Maldivler'de günlük yaşam: Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkede İsrail protestosu

13:31 - 26/06/2024 Çarşamba
AA
<p>Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkede, sokaklarda ve dükkanların camlarında Filistin'e destek mesajlarına da sıkça rastlanıyor.&nbsp;</p>
Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkede, sokaklarda ve dükkanların camlarında Filistin'e destek mesajlarına da sıkça rastlanıyor.

Hint Okyanusu'ndaki, ekonomisi büyük ölçüde turizme dayalı olan ada ülkesi Maldivler'in başkenti Male'de günlük yaşam görüntülendi.

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Sahile yerleştirilen pankartlarla İsrail Pasaportlarının ülkeye girişinin yasaklanması talep edildi.

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#Maldivler
#Müslüman
#Filistin
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