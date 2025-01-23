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Mısır'da Firavun'a ait mezar odası bulundu: Mezarlar renkli resimleriyle dikkat çekiyor

Mısır'da Firavun'a ait mezar odası bulundu: Mezarlar renkli resimleriyle dikkat çekiyor

12:0123/01/2025, Thursday
AA
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<p>Mısır'ın 26. Firavun Hanedanı II. Ahmose'nin döneminde yaşayan ve ticaretle uğraştığı tahmin edilen Bannentiu ve babası Zed Amun Ef Ankhait'e ait mezarlar, dört sütunlu bir mezar odasında yer alıyor.&nbsp;</p>
Mısır'ın 26. Firavun Hanedanı II. Ahmose'nin döneminde yaşayan ve ticaretle uğraştığı tahmin edilen Bannentiu ve babası Zed Amun Ef Ankhait'e ait mezarlar, dört sütunlu bir mezar odasında yer alıyor.

Mısır'ın Giza kentinde 1938 yılında Mısırlı arkeolog Ahmed Fahri (1905-1973) tarafından Qarat Qasr Selim bölgesinde keşfedilen mezarlar, renkli resimleriyle dikkat çekiyor.

Mezar, Bannentiu'yu çeşitli tanrılarla tasvir eden kabartmalarla kaplıdır.

Mezar odasının bir tarafında ayın yolculuğu, diğer tarafta ise güneşin yolculuğu tasvir edilmektedir.

#Mısır
#Mezar
#Firavun
#Bannentiu
#Qarat Qasr Selim

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