Mısır'da Firavun'a ait mezar odası bulundu: Mezarlar renkli resimleriyle dikkat çekiyor

Mısır'ın 26. Firavun Hanedanı II. Ahmose'nin döneminde yaşayan ve ticaretle uğraştığı tahmin edilen Bannentiu ve babası Zed Amun Ef Ankhait'e ait mezarlar, dört sütunlu bir mezar odasında yer alıyor.
Mısır'ın Giza kentinde 1938 yılında Mısırlı arkeolog Ahmed Fahri (1905-1973) tarafından Qarat Qasr Selim bölgesinde keşfedilen mezarlar, renkli resimleriyle dikkat çekiyor.
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Mezar, Bannentiu'yu çeşitli tanrılarla tasvir eden kabartmalarla kaplıdır.
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Mezar odasının bir tarafında ayın yolculuğu, diğer tarafta ise güneşin yolculuğu tasvir edilmektedir.
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