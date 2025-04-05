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Myanmar'daki depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 3 bin 354'e yükseldi

Myanmar'daki depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 3 bin 354'e yükseldi

12:165/04/2025, Cumartesi
DHA
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Myanmar'da meydana gelen depremlerde 3 bin 354 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 508 kişi yaralandı.

Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen depremlerde ölenlerin ve yaralananların sayısı arttı. 

Depremlerdeki can kaybı sayısı 3 bin 354'e, yaralanan kişi sayısı 4 bin 508'a yükseldi. 

Kayıp olduğu bildirilen 221'den fazla kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında, 28 Mart'ta 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Depremler, Myanmar'ın yanı sıra komşu Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedildi.

#Myanmar
#Deprem
#Çin

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