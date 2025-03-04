New York Polis Teşkilatı'nda ilk kez "Hilal Yakma Töreni" düzenlendi

"Hilal, sadece bir sembol değil, dayanışmanın da mesajıdır"





NYPD Müslüman Polisler Derneği Başkanı Yüzbaşı Waheed Akhtar, Hilal Yakma Töreni'nin, Müslüman inancının bir sembolü olarak algılanmasının yanı sıra, teşkilat içindeki birlik ve kapsayıcılığın da bir göstergesi olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Hilal, Müslüman inancının sembollerinden biridir. Ancak bizim amacımız, sadece dini bir ritüel gerçekleştirmek değil, kapsayıcılığa dair bir mesaj vermekti. Bu etkinlik, NYPD içinde çalışan farklı inanç gruplarını bir araya getirerek ortak değerlerimizi vurgulamamızı sağladı." dedi. Akhtar, etkinliğin, sadece Müslüman polisler için değil, aynı zamanda NYPD bünyesindeki tüm çalışanlar ve ziyaretçiler için de bir farkındalık yaratmayı amaçladığını söyledi ve "Hilali gören herkes, Ramazan ayının ne anlama geldiği konusunda bilinç kazanacak. Müslüman toplumun kimliğini ve inancını anlamak için bir fırsat sunacak."