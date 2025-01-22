Önce abluka uygulayıp sonra işgal etmişti: İsrail'in geri çekildiği Endonezya Hastanesi'nin son hali

Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Ekim ayının sonunda Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in yoğun bombardıman ve baskınlarının hedefi olan Endonezya Hastanesi'nin tamamen boşaltıldığını, yaralıların ise tahliye edilmeye çalışıldığını açıkladı.