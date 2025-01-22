Önce abluka uygulayıp sonra işgal etmişti: İsrail'in geri çekildiği Endonezya Hastanesi'nin son hali

İsrail kuşatması altındaki Gazze'nin kuzeyinde bulunan Endonezya Hastanesi'ndeki ağır yıkım görüntülendi.
Hamas ile işgalci İsrail arasında varılan mutabakatın ardından Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya beldesinde bulunan Endonezya Hastanesi görüntülendi.
Gazzelilerin, İsrail saldırıları altında tedavi edilmeye çalışıldığı hastane, aylar boyu İsrail kuşatması altında kalmıştı.
Bir ay kuşatmada kaldı
Geçtiğimiz Ağustos ayında terör devleti İsrail'in abluka uyguladığı hastanede, yakıt ve tıbbi malzemeler tükendi.
İsrail ordusu, yaklaşık 1 ay kuşatma altında tutarak abluka uyguladığı Endonezya Hastanesi çevresine Ekim ayında saldırılar düzenledi.
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Ekim ayının sonunda Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in yoğun bombardıman ve baskınlarının hedefi olan Endonezya Hastanesi'nin tamamen boşaltıldığını, yaralıların ise tahliye edilmeye çalışıldığını açıkladı.
Aylar boyu İsrail tankları tarafından kuşatma altında tutulan hastane, ateşkesin sağlanmasıyla birlikte görüntülendi.