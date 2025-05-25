Polonya'daki ticaret ortaklığı kavgası Beyoğlu'na uzandı: Eczaneye kurşun yağmuru 'Sizi suç çetelerine havale ettik'

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Şüphelilerin kaçarken silahı çöp kenarına attıkları gören polis silahı da ele geçirdi. Takibe devam eden polis, şüphelilerin motosikleti 6 kilometre sonra terk edip elbiselerini değiştirdiklerini ve kasklarını attıklarını da tespit etti. Motosikletin Eyüpsultan'dan çalıntı olduğunun belirlenmesi üzerine polis bir süre olay yerinde bekledi. Motosikletin başına gelen ve olay anında motosikleti kulandığı öğrenilen Oğuzhan Ç. (20) yanında bulunan Y.Ö. (17) ile birlikte yakalandı. Polisin 49 adet kamera görüntüsü izlediği ve şüphelileri 12 saat geçmeden yakaladığı bilgisine ulaşıldı. Polisin olay öncesi yaptığı kamera çalışmalarında ise şüphelilerin olay yerine taksiyle geldiği, adrese yakın bir yerde indikleri ve daha önceden kendileri için bırakılan motosikleti alarak silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri de belirlendi.