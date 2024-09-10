Seferberlik yasası devrede: Ukrayna Ordusu askerlik yapmaya elverişli vatandaşları arıyor

Ukrayna'nın Harkiv kentinde, Harkiv Askerlik şubesi (TCC) görevlileri, askere çağrılacak erkekleri tespit etmek için sokaklarda devriye gezip kimlik kontrolü yapıyor. Görevliler, ülkede geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren yeni seferberlik yasasının ardından orduya kayıt yaptırmak istemeyen sivilleri tespit edip, askere almak amacıyla şehrin dört bir yanına rastgele kontrol noktaları kuruyor.
Ukrayna Parlamentosu, 11 Nisan 2024 tarihinde ülkede askeri seferberlik şartlarını sıkılaştıran bir yasa kabul etti. Yasa tasarısına 283 milletvekili destek verdi.
Parlamentoya ocak ayında sunulan ve devam eden süreçte birçok düzenlemeden geçen tasarı, seferberlik, askerlik kaydı ve askerlik hizmetiyle ilgili bir takım konuların iyileştirilmesini öngörüyor.
Parlamentonun kabul ettiği yeni yasaya göre, 18 ile 60 yaş arasındaki erkekler 60 gün içinde ikamet adreslerini, iletişim bilgilerini ve askeri kayıp verilerini güncellemek zorunda. Ayrıca seferberlik sırasında 18 ile 60 yaş arasındaki erkeklerin her zaman yanında bir askerlik kayıt belgesi taşımaları, bir askerlik sicil ve kayıt bürosu temsilcisinin veya bir polis memurunun talebi üzerine bunu göstermesi gerekecek. Askerlik kayıt belgeleri bulunmayan 18 ile 60 yaş arası erkekler için konsolosluk hizmetleri kısıtlanabilecek.Bununla birlikte yeni yasaya göre, engelli kişiler ile Rus esaretinden kurtarılan kişiler askerlikten istifa etme hakkına sahip olacak.
Ayrıca yasa zorunlu askerlik yerine 18 ile 25 yaş arası vatandaşların tamamlaması gereken temel askerlik hizmetini getiriliyor. Kişi 24 yaşına kadar temel askeri hizmeti yerine getirileceği dönemi kendisi seçebilecek. Temel askeri hizmeti eğitimi 1 Eylül 2025’te verilmeye başlayacak.
Konu ile ilgili açıklama yapan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskıy, yeni seferberlik yasasının askeri yönetime yardımcı olacağını ifade etti. Seferberliğin zaten sıkıyönetim mevzuatına göre devam ettiğine dikkat çekerek, "Onaylanan yasaya gelince, birliklerimizin ve askeri yönetimin talebi üzerine seferberlikte bazı değişikliklerin yapılması için oylama yapıldı. Evet, bu değişikliklere göre askeri seferberlikten kaçanlar üzerindeki kontrol güçlendiriyor." dedi.
Yasa Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskıy tarafından imzalandıktan bir ay sonra yürürlüğe girecek.