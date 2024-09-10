Seferberlik yasası devrede: Ukrayna Ordusu askerlik yapmaya elverişli vatandaşları arıyor

Parlamentonun kabul ettiği yeni yasaya göre, 18 ile 60 yaş arasındaki erkekler 60 gün içinde ikamet adreslerini, iletişim bilgilerini ve askeri kayıp verilerini güncellemek zorunda. Ayrıca seferberlik sırasında 18 ile 60 yaş arasındaki erkeklerin her zaman yanında bir askerlik kayıt belgesi taşımaları, bir askerlik sicil ve kayıt bürosu temsilcisinin veya bir polis memurunun talebi üzerine bunu göstermesi gerekecek. Askerlik kayıt belgeleri bulunmayan 18 ile 60 yaş arası erkekler için konsolosluk hizmetleri kısıtlanabilecek.Bununla birlikte yeni yasaya göre, engelli kişiler ile Rus esaretinden kurtarılan kişiler askerlikten istifa etme hakkına sahip olacak.