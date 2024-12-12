Suriye'de dehşet görüntüler: Şam'da havalimanı yolunda yaklaşık 100 kişiye ait ceset kalıntıları bulundu

Suriye'deki gelişmeler





Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık'ta Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.