Tarihte bir ilk oldu: 85 milyonun yeni lideri şaşırttı, kilisenin ruhani liderliğine kadın Başpiskopos seçildi

Piskopos olarak takdis edildiği 2015 yılına kadar ülkedeki farklı kiliselerde görevlerde bulunan Mullally, 2017'de ise Londra Piskoposu olarak kentin içinden geçen Thames Nehri kuzeyinin en büyük Hristiyan din insanı oldu.





Kentin en büyük kilisesi olan St Paul's Katedrali'nde 133'üncü Londra Piskoposu olarak taç giyen Mullally, aynı zamanda ülkenin Canterbury ve York başpiskoposlarından sonra üçüncü büyük Hristiyan dini otoritesi konumuna geldi.