Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Tarihte bir ilk oldu: 85 milyonun yeni lideri şaşırttı, kilisenin ruhani liderliğine kadın Başpiskopos seçildi

Tarihte bir ilk oldu: 85 milyonun yeni lideri şaşırttı, kilisenin ruhani liderliğine kadın Başpiskopos seçildi

18:553/10/2025, Cuma
AA
AFP
Sonraki haber

Londra Piskoposu Sarah Mullally, Canterbury Başpiskoposluğuna getirilerek Anglikan Kilisesinin ve İngiltere Kilisesinin ruhani liderliğine seçilen tarihteki ilk kadın oldu.

İngiltere Kilisesinin ruhani merkezi kabul edilen Lambeth Sarayı, geçen sene Justin Welby'nin istifasıyla boşalan Canterbury Başpiskoposluğuna Londra Piskoposu Sarah Mullally'nin getirildiğini duyurdu.


Açıklamada Başbakan Keir Starmer'ın 106'ncı Canterbury Başpiskoposu olarak Mullally'yi önerdiği, İngiltere Kilisesinin başı kabul edilen Kralı 3. Charles'ın da kararı onayladığı belirtildi.


Katolik ve Ortodokslardan sonra dünyanın en büyük üçüncü Hristiyan cemaati olan Anglikan Kilisesinin ve İngiltere Kilisesinin başına ilk kez bir kadın getirildiği vurgulanan açıklamada, Mullally’nin Mart 2026'da görevi devralacağı bilgisi paylaşıldı.


16 yaşında Hristiyan oldu


Aynı zamanda Lordlar Kamarası üyesi olan Mullally, 1962 yılında Londra yakınlarındaki Woking'de doğdu. Dini eğitim almadan büyüyen Mullally, 16 yaşında Hristiyan oldu.


Londra Üniversitesinde hemşirelik eğitimi aldıktan sonra Chelsea and Westminster Hastanesi'nin onkoloji servisinde göreve başlayan Mullally, 1999'da Sağlık Bakanlığı nezdinde Başhemşire oldu.


Bu göreve gelen en genç hemşire olan Mullally, 2001 yılında rahip olarak takdis edildi ve kilise kariyerine başladı. Hemşirelik görevinden 2004'te ayrılan Mullally, 2005 yılında şövalye ilan edilerek "Dame" unvanı aldı.



Piskopos olarak takdis edildiği 2015 yılına kadar ülkedeki farklı kiliselerde görevlerde bulunan Mullally, 2017'de ise Londra Piskoposu olarak kentin içinden geçen Thames Nehri kuzeyinin en büyük Hristiyan din insanı oldu.


Kentin en büyük kilisesi olan St Paul's Katedrali'nde 133'üncü Londra Piskoposu olarak taç giyen Mullally, aynı zamanda ülkenin Canterbury ve York başpiskoposlarından sonra üçüncü büyük Hristiyan dini otoritesi konumuna geldi.

Ötanaziye karşı, cinsel istismar vakalarında mağdurdan yana


Londra Piskoposu olarak kilisede çocuk istismarı konularında "önce mağdurlar" yaklaşımını benimseyen Mullally, açık şekilde özür dileyerek kiliseden bağımsız denetim mekanizmaları oluşturulmasını savundu.


Mullally, İngiltere Parlamentosunda görüşülen ötanaziye dair yasa tasarısına da karşı olmasıyla tanınıyor. Daha iyi bakım ve desteği savunan Mullally, bu tasarıya karşı oy kullanacağını da duyurdu.


Evliliklerin ise kadın ile erkek arasında yapılması gerektiğini belirten Mullally, kilisenin herkese karşı kapsayıcı bir dile sahip olmasını savunan din görevlileri arasında yer alıyor.


Mullally ayrıca Kral Charles'ın taç giyme töreninde de görev aldı. Bu töreni, kadın ruhanilerin görev aldığı ilk taç giyme töreni olarak tarihe geçti.


İngiltere Kilisesinin ruhani lideri Justin Welby, geçen sene çocuğa karşı cinsel istismar olaylarında gerekli adımları atmamakla suçlanmış, bu iddialardan sonra görevinden istifa etmişti.


#İngiltere
#Anglikan Kilisesi
#Sarah Mullally
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Eylül 2025 enflasyonu açıklandı: Memur ve emekliye 3 aylık zam oranı, yeni maaş hesaplamaları