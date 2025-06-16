Tayvan'da Fulong Uluslararası Kum Heykel Festivali'nde Disney ve Pixar temalı kum heykelleri sergileniyor

Tayvan'ın Yeni Taipei kentindeki Fulong Plajı'nda düzenlenen Fulong Uluslararası Kum Heykel Sanat Festivali, her yıl yaz aylarında yerli ve yabancı sanatçılar tarafından yapılan kum eserlerle ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor. Stitch, 2,5 metre yüksekliğindeki Oyuncak Hikayesi ve Mickey Mouse gibi Disney ile Pixar karakterlerini tasvir eden 40'tan fazla kum heykelin yer aldığı festival, 30 Eylül'e kadar sürecek.

1 /20 Tayvan'ın Yeni Taipei kentindeki Fulong Plajı'nda düzenlenen Fulong Uluslararası Kum Heykel Sanat Festivali, her yıl yaz aylarında yerli ve yabancı sanatçılar tarafından yapılan kum eserlerle ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

2 /20 Stitch, 2,5 metre yüksekliğindeki Oyuncak Hikayesi ve Mickey Mouse gibi Disney ile Pixar karakterlerini tasvir eden 40'tan fazla kum heykelin yer aldığı festival, 30 Eylül'e kadar sürecek.

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