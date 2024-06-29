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Dünya

Trafikte en fazla zaman geçiren 10 ülke: İstanbul kaçıncı sırada?

Seren Som
14:20 - 29/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Trafik sorunu dünyanın birçok büyükşehrinde yaşanan en büyük sıkıntı... Peki trafikte en fazla zaman geçiren şehirler hangisi? Bu sorunun cevabı ABD merkezli yazılım zinciri INRIX araştırdı ve en fazla trafiğe sahip olan şehirleri açıkladı. Üstelik listede İstanbul da var. İşte trafikte en fazla vakit kaybeden şehirler ve geçirdikleri süreler bakımından en düşükten yükseğe göre artan tam liste şöyle...

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Metropollerin en büyük sorunlarından biri trafikte bir noktadan diğerine giderken harcanan vakit. 

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ABD merkezli yazılım zinciri INRIX, geçtiğimiz yıl en fazla trafiğe sahip olan şehirleri açıkladı.

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İşte trafikte en fazla vakit kaybeden şehirler ve seyahatlerin dakika bazında ortalama süresi:

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10 - AVUSTRALYA | BRİSBANE


74 saat


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9 - GÜNEY AMERİKA | CAPE TOWN


83 saat

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8 - ABD | BOSTON  


88 saat

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7 - ABD | LOS ANGELES


89 saat

8/ 13

6 - TÜRKİYE | İSTANBUL  


91 saat

9/ 13

5- ABD | CHİCAGO  


96 saat

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4 - FRANSA | PARİS


97 saat

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3- İNGİLTERE | LONDRA  


99 saat


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2- MEKSİKA | MEKSİKO


99 saat

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1- ABD | NEW YORK


101 saat

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