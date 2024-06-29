Trafikte en fazla zaman geçiren 10 ülke: İstanbul kaçıncı sırada?

Trafik sorunu dünyanın birçok büyükşehrinde yaşanan en büyük sıkıntı... Peki trafikte en fazla zaman geçiren şehirler hangisi? Bu sorunun cevabı ABD merkezli yazılım zinciri INRIX araştırdı ve en fazla trafiğe sahip olan şehirleri açıkladı. Üstelik listede İstanbul da var. İşte trafikte en fazla vakit kaybeden şehirler ve geçirdikleri süreler bakımından en düşükten yükseğe göre artan tam liste şöyle...

1 / 13 Metropollerin en büyük sorunlarından biri trafikte bir noktadan diğerine giderken harcanan vakit.

2 / 13 ABD merkezli yazılım zinciri INRIX, geçtiğimiz yıl en fazla trafiğe sahip olan şehirleri açıkladı.

3 / 13 İşte trafikte en fazla vakit kaybeden şehirler ve seyahatlerin dakika bazında ortalama süresi:

4 / 13 10 - AVUSTRALYA | BRİSBANE

74 saat



5 / 13 9 - GÜNEY AMERİKA | CAPE TOWN

83 saat

6 / 13 8 - ABD | BOSTON

88 saat

7 / 13 7 - ABD | LOS ANGELES

89 saat

8 / 13 6 - TÜRKİYE | İSTANBUL

91 saat

9 / 13 5- ABD | CHİCAGO

96 saat

10 / 13 4 - FRANSA | PARİS

97 saat

11 / 13 3- İNGİLTERE | LONDRA

99 saat



12 / 13 2- MEKSİKA | MEKSİKO

99 saat