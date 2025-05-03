Trump Papa oldu sosyal medya yıkıldı: Tüm dünya ABD başkanının bu görüntüsünü konuşuyor

Trump, geçen hafta Beyaz Saray’da bir gazetecinin yeni Papa'nın kim olmasını istediğiyle ilgili sorduğu soruya esprili bir dille, şu yanıtı vermişti: "Papa olmak isterdim. Bu benim bir numaralı tercihim olurdu. Bilmiyorum. Bir tercihim yok. Ama şunu söylemeliyim ki New York adında bir yerden çok iyi bir kardinalimiz var, bakalım ne olacak.