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Trump Papa oldu sosyal medya yıkıldı: Tüm dünya ABD başkanının bu görüntüsünü konuşuyor

Trump Papa oldu sosyal medya yıkıldı: Tüm dünya ABD başkanının bu görüntüsünü konuşuyor

16:383/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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ABD Başkanı Trump'ı "Papa" olarak gösteren yapay zekayla üretilmiş fotoğraf, Trump'ın kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşıldı. Söz konusu görsel, Washington saatiyle 22.30'da yayınlanmasının ardından sosyal medya hesaplarında hızla yayıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Papa" olarak resmedildi.


Yapay zekayla üretilmiş fotoğraf, Trump'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Truth Social'daki hesabından yaptığı paylaşımda herhangi bir yazı bulunmazken, Trump yapay zekayla üretilen fotoğrafta beyaz papa kıyafetiyle görünüyor.

Söz konusu görsel, Washington saatiyle 22.30'da yayınlanmasının ardından sosyal medya hesaplarında hızla yayıldı. Bundan yarım saat sonra aynı fotoğraf Beyaz Saray'a ait resmi X hesabından da paylaşıldı.


Trump, geçen hafta Beyaz Saray’da bir gazetecinin yeni Papa'nın kim olmasını istediğiyle ilgili sorduğu soruya esprili bir dille, şu yanıtı vermişti: "Papa olmak isterdim. Bu benim bir numaralı tercihim olurdu. Bilmiyorum. Bir tercihim yok. Ama şunu söylemeliyim ki New York adında bir yerden çok iyi bir kardinalimiz var, bakalım ne olacak.

Papa Francis 21 Nisan'da hayatını kaybetmişti.


Kardinaller meclisi 7 Mayıs Çarşamba toplanarak yeni Papa'yı seçecek. Konklav'a 135 kardinalin katılması bekleniyor.

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