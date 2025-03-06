Trump'a tepkiler sürüyor: Kanada'da kahveciler Americano'yu 'Canadiano' olarak değiştirdi

ABD başkanı Donald Trump'ın Kanada hakkındaki açıklamalarına tepki gösteren Kanadalılar, kahveci menülerinde Americano'nun adını Canadiano olarak değiştirmeye başladı. Kanada'nın Toronto kentinde bir kahveci, menüdeki Americano yazısının yanına "Canadiano" yazısı ve 51. eyaleti reddeden sembol astı.
Bazı Kanadalı kahve dükkanları, Americano'nun adını değiştirerek, Trump'ın Kanada mallarına uyguladığı gümrük vergilerine ve ülkeyi "51. eyalet" olarak görme çağrılarına karşı çıkmanın bir yolunu buldu. Cafe Belém'in sahibi William Oliveira, dükkanının siyasi bir yer olmasını istemese de, Kanada'ya destek vermenin önemli olduğunu belirtti.
Oliveira, "Kendimiz olmak için ayağa kalkmak ve başkaları tarafından itilip kakılmayacağımızı hatırlatmak bizim için iyi bir şey" dedi.
Trump, Kanada mallarına yüzde 25 vergi uygulayarak ülkeyi yasadışı göç ve uyuşturucuya karşı daha sert adımlar atmaya zorladı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise vatandaşlarına Kanada'da üretilen ürünleri tercih etmeleri çağrısında bulundu. Trump daha sonra tarifeleri durdurdu, ancak birkaç gün sonra tekrar yürürlüğe koyacağını açıkladı.
Kanada'da ABD hükümetine yönelik protestolar ise hızla arttı. Hokey taraftarları Amerikan milli marşını yuhaladı, hediyelik eşya dükkanları "Kanada satılık değildir" yazılı kıyafetler sattı ve girişimciler Kanada'da üretilen ürünleri tanımlayan uygulamalar geliştirdi.
230 binden fazla Kanadalı, Trudeau'dan Elon Musk'ın vatandaşlığını ve pasaportunu iptal etmesini isteyen bir dilekçeyi imzaladı.
British Columbia merkezli Kicking Horse Coffee, Instagram'da yaptığı bir paylaşımda Kanadalı kahve dükkanlarına Americano'larının adını "Canadiano" olarak değiştirmeleri çağrısında bulundu. Şirket daha sonra paylaşımını sildi.
Protesto, bazı kahve dükkanlarının dikkatini çekti. British Columbia'daki Palisades Cafe'nin sahibi Elizabeth Watson, dükkanında içeceğin adını "Canadiano" olarak değiştirdi.
Cafe Belém'in sahibi Oliveira, dükkanının içecek adını yakın gelecekte "Americano"ya çevirmeyi planlamadığını söyledi. Oliveira, müşterilerin yeni ismi zekice bulduğunu ve Kanada yanlısı bir duruş sergilediklerini ifade etti.
Bu hareket, 2003 yılında Fransa'nın Irak Savaşı'na karşı çıkmasının ardından ABD'li Cumhuriyetçi milletvekillerinin patates kızartmasının (French Fries) adını "özgürlük kızartması" olarak değiştirme çabasını hatırlatıyor. Ancak bu fikir uzun süreli bir etki yaratmamıştı.