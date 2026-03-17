Trump'ın 'Gemi gönderin' çağrısı karşılıksız kaldı: İşte Hürmüz'e gemi göndermeyen ülkeler

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmak için kurmak istediği uluslararası koalisyona beklenen destek gelmedi. İran’ın ABD ve İsrail saldırısı sonrası stratejik su yolu Hürmüz’ü kapatması, küresel enerji piyasasını sarsarken Trump, savaş gemileriyle geçiş güvenliğini sağlamak istedi ancak birçok ülke çağrıya katılmayacağını açıkladı. ABD'nin güç kullanarak açma çağrısına katılan ya da reddeden ülkeler hangileri?
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların Körfez’e yayılması sonrası Hürmüz Boğazı gemi trafiğine kapandı. Küresel enerji arzını tehdit eden gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump, gerekirse güç kullanarak boğazı yeniden açmayı hedeflediklerini açıkladı.
Ancak Vaşington'un bu hamlesi beklenen karşılığı bulmadı ve birçok ülke ABD’nin talebini net bir dille reddetti.
Trump: Petrolün yüzde 90'ını oradan alıyorlar
Trump, koalisyon girişimiyle ilgili yaptığı son açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrolün büyük kısmının müttefikler ve Çin tarafından kullanıldığını hatırlatarak şu ifadeleri kullanmıştı:
"Umarız bu kısıtlamadan etkilenen Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore ve İngiltere gemilerini boğaza gönderirler. Burası başsız kalmış bir ülkenin (İran) tehdidine maruz kalmamalı. Petrolün yüzde 90'ını oradan alıyorlar, bakalım gelecekler mi?"
İşte hürmüz boğazı'na gemi göndermeyi reddeden ülkeler
Avustralya
Avustralya Ulaştırma Bakanı Catherine King, "Hürmüz Boğazı'na bir gemi göndermeyeceğiz. Bunun ne kadar son derece önemli olduğunu biliyoruz ancak bu bizden istenen bir şey değil ve biz de bu konuda bir katkıda bulunmuyoruz" ifadelerini kullandı.
"Talep edilen yardımlara ne tür bir katkı sağlayacağımız konusunda son derece netiz" açıklamasında bulunan King, yalnızca Birleşik Arap Emirlikleri'ne savunma alanında destek olmak amacıyla uçak göndereceklerini bildirdi.
Japon hükümetinin bu yönde bir planı yok
Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Orta Doğu'da Japonya ile bağlantılı gemilerin ve mürettebatının güvenliğini sağlamak için neler yapılacağını değerlendirdiklerini belirtti.
Çin
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, "Tüm taraflarla iletişim halindeyiz ve durumun yatıştırılması için çaba göstermeye kararlıyız" demekle yetindi.
Almanya ve Yunanistan 'biz yokuz' dedi
Almanya Hükümet Sözcülüğü, “Almanya ne İran Savaşı'nda ne de Hürmüz'ün açılması için askeri güç kullanımında yer almayacak” açıklamasında bulundu.
Yunanistan da benzer bir açıklama yaparak ülkenin Hürmüz'le ilgili bir operasyona katılma planının bulunmadığını söyledi.
İtalya
İtalyan Dışişleri Bakanı Tajani, Hürmüz ile ilgili “doğru çözümün” diplomasi olduğunu söyledi. Tajani, İtalya'nın Hürmüz Boğazı'na genişletilebilecek mevcut bir deniz misyonu görünmediğini söyledi.
İngiltere
Trump’ın, "İngiltere beni çok şaşırttı çünkü iki hafta önce onlara, 'Neden bize gemi göndermiyorsunuz?' demiştim. Gerçekten bunu yapmak istemiyorlar. Birleşik Krallık'a kızgınım, ancak bence onlar da bu sürece dahil olacaklar" diyerek hedef aldığı İngiltere’de ise Başbakan Keir Starmer diploması trafiğini sürdürüyor.