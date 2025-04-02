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Trump'ın Grönland sözlerine sert tepki: ABD Grönland'ı alamayacak, Grönland Grönlandlılarındır

Trump'ın Grönland sözlerine sert tepki: ABD Grönland'ı alamayacak, Grönland Grönlandlılarındır

21:372/04/2025, Çarşamba
IHA
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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Danimarka'nın yarı özerk bölgesi olan Grönland'ı ziyareti sırasında, "ABD Grönland'ı alamayacak, Grönland Grönlandlılarındır" dedi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın sık sık ilhak ve satın almaktan bahsettiği Danimarka'nın yarı özerk bölgesi olan Grönland'ı ziyareti etti. 

Frederiksen, Grönland'ın yeni hükümetiyle görüşmek üzere başkent Nuuk'a gelmesinden kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, Grönland'ın yanında olduğunu belirterek, "ABD Grönland'ı alamayacak, Grönland Grönlandlılarındır" ifadelerini kullandı.

Frederiksen, Grönlandlıların Danimarka içinde eşit haklara sahip olması için elinden geleni yapacağını söyleyerek, "Öncelikle dış politika, güvenlik stratejileri ve jeopolitik konuları masaya yatırmalıyız. Bu zorlu süreçte birlikte hareket etmeliyiz" dedi.


Grönland'ın yeni Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ise Frederiksen'in ziyaretini memnuniyetle karşılayarak, "Danimarka, Grönland'ın en yakın ortağıdır" dedi.


"Grönland'ı alacağız"


Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, Grönland'ı ilhak etmekle ilgili "kesinlikle gerçek görüşmeler yaptığını" belirtmiş, "Grönland'ı alacağız. Evet, yüzde yüz" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ise geçtiğimiz 28 Mart'ta Grönland'ın kuzeyindeki bir ABD askeri üssünü ziyaret etmiş, Danimarka'yı adayı yeterince iyi koruyamamakla suçlamış ve ABD'nin bu stratejik konumdaki adayı daha iyi koruyabileceğini öne sürmüştü.


#Danimarka
#Grönland
#ABD

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