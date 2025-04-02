Trump'ın Grönland sözlerine sert tepki: ABD Grönland'ı alamayacak, Grönland Grönlandlılarındır

"Grönland'ı alacağız"





Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, Grönland'ı ilhak etmekle ilgili "kesinlikle gerçek görüşmeler yaptığını" belirtmiş, "Grönland'ı alacağız. Evet, yüzde yüz" ifadelerini kullanmıştı.