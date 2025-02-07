Trump'tan en çok hangi ülkeler nefret ediyor: Türkiye kaçıncı sırada?

TRUMP'TAN EN FAZLA NEFRET EDEN ÜLKELER AÇIKLANDI

Trump’ın attığı adımlar ona karşı olumsuz bir kamuoyu oluşturdu. Haber 7 Teknoloji ekibi olarak, yapay zekaya Trump ile ilgili en kritik olayları analiz ettirip, bu doğrultuda ondan en fazla nefret edebilecek ülkeleri sıralamasını istedik. İşte sonuçlar...