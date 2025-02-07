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Trump'tan en çok hangi ülkeler nefret ediyor: Türkiye kaçıncı sırada?

Trump'tan en çok hangi ülkeler nefret ediyor: Türkiye kaçıncı sırada?

16:017/02/2025, Cuma
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<p><strong>İKİ HAFTADA DÜNYAYI KARIŞTIRDI</strong></p><p>Son yıllarda dünya siyasetinde önemli bir figür haline gelen Donald Trump, başkanlık dönemi boyunca birçok ülkenin tepkisini çekti. Yeni başkanlık döneminin ilk haftalarında attığı adımlar dünyayı karıştırdı.</p>
İKİ HAFTADA DÜNYAYI KARIŞTIRDISon yıllarda dünya siyasetinde önemli bir figür haline gelen Donald Trump, başkanlık dönemi boyunca birçok ülkenin tepkisini çekti. Yeni başkanlık döneminin ilk haftalarında attığı adımlar dünyayı karıştırdı.

ABD başkanlığının daha ilk haftasında dünyayı karıştıran Trump'tan en çok hangi ülke nefret ettiği ortaya çıktı. Yapay zeka, yaşanan son olayları analiz edip Trump'ı sevmeyen ülkeleri sıraladı. İşte Trump'tan nefret eden o ülkeler...

TRUMP'IN GAZZE RÜYASI TEPKİLERE NEDEN OLDU

ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söyledi. Trump'ın "Gazze çatışmalar bittikten sonra İsrail tarafından ABD'ye devredilecek" ifadelerine yer vermesi büyük tepkilere neden oldu.

TRUMP'TAN EN FAZLA NEFRET EDEN ÜLKELER AÇIKLANDI

Trump’ın attığı adımlar ona karşı olumsuz bir kamuoyu oluşturdu. Haber 7 Teknoloji ekibi olarak, yapay zekaya Trump ile ilgili en kritik olayları analiz ettirip, bu doğrultuda ondan en fazla nefret edebilecek ülkeleri sıralamasını istedik. İşte sonuçlar...

İŞTE TRUMP'TAN EN FAZLA NEFRET EDEN ÜLKELER!

25) EL SALVADOR

Nedeni: ABD'nin ülkeye ettiği küfür, yardım kesintileri ve göç konusundaki baskılar.

24) HİNDİSTAN

Nedeni: Ticaret anlaşmazlıkları, Keşmir konusundaki eleştiriler ve H-1B vize kısıtlamaları.

23) GÜNEY KORE

Nedeni: ABD birlikleri için daha yüksek maliyet paylaşımı talepleri, güçleri geri çekme tehditleri.

22) HAİTİ

Nedeni: Ülkeye küfür ederek Haitililer için Geçici Koruma Statüsünü (TPS) sona erdirdi.

21) PAKİSTAN

Nedeni: Yardım kesintileri, teröristlere yataklık suçlamaları ve Müslüman karşıtı söylemler.

20) IRAK

Nedeni: Irak topraklarında Süleymani'yi öldüren drone saldırısı (2020), ABD'nin ülkeyi işgali.

19) LİBYA

Nedeni: Halife Hafter'e destek, Kaddafi sonrası kaos, politika ihmali nedeniyle daha da kötüleşti.

18) NICARAGUA

Nedeni: Ortega rejimine yaptırımlar, "sosyalist diktatörlüklere" karşı söylemler.

17) BOLİVYA

Nedeni: Trump yönetimi 2019 darbesinden sonra geçici hükümeti destekledi; Morales'in devrilmesi.

16) RUSYA

Nedeni: Paradoksal olarak, Trump'ın dostane söylemine rağmen, genişletilmiş yaptırımlar (örneğin, Kırım, seçimlere müdahale).

15) AFGANİSTAN

Nedeni: 2020 çekilme anlaşması Taliban'ı meşrulaştırdığı gerekçesiyle eleştirildi; 2021'de ani çıkış.

15) AFGANİSTAN

Nedeni: 2020 çekilme anlaşması Taliban'ı meşrulaştırdığı gerekçesiyle eleştirildi; 2021'de ani çıkış.

13) SOMALİ

Nedeni: Trump'ın seyahat yasağı, drone saldırıları ve yardım kesintileri de buna dahildir.

12) KUZEY KORE

Nedeni: Zirvelere rağmen (2018-2019), yaptırımlar ve "ateş ve öfke" tehditleri devam etti.

11) TÜRKİYE

Nedeni: S-400 alımı, Suriye meselesi ve ekonomik tehditler.

10) SURİYE

Nedeni: ABD askerlerinin geri çekilmesi (2019), hava saldırıları ve İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğinin tanınması.

9) KÜBA

Nedeni: Uzun süren ambargo, Obama dönemindeki yumuşamayı tersine çevirdi, ambargoyu sıkılaştırdı ve Küba'yı "terörizmin devlet sponsoru" olarak belirledi.

8) VENEZUELA

Nedeni: Yaptırımlar, Juan Guaidó'nun geçici başkan olarak tanınması ve askeri müdahale tehditleri.

7) FRANSA

Nedeni: Dijital vergiler, iklim politikaları ve Trump'ın çok taraflılığı reddetmesi üzerine çatıştı.

6) FİLİSTİN

Nedeni: Trump'ın Kudüs kararı, İsrail'e silah yardımı ve Gazze'nin ABD tarafından devralınması ile ilgili yaptığı son açıklamalar.

5) ALMANYA

Nedeni: NATO harcama taleplerini, Kuzey Akım 2 karşıtlığını ve Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmeyi eleştirdi.

4) KANADA

Nedeni: Çelik/alüminyum tarifeleri, NAFTA'nın yeniden müzakeresi, Trudeau'ya yönelik kişisel hakaretler ve yüzde 25 vergi şartı

3) MEKSİKA

Nedeni: Hakaretler ("tecavüzcüler" ifadeleri), sınır duvarı talepleri ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasını (NAFTA) hurdaya çıkarma tehditleri.

2) ÇİN

Nedeni: Ticaret savaşı, gümrük vergileri, Huawei yaptırımları ve COVID-19 kökenlerine ilişkin suçlamalar.

1) İRAN

Nedeni: 2018'de İran Nükleer Anlaşması'ndan (JCPOA) çekilme, yaptırımların yeniden yürürlüğe konması, General Kasım Süleymani ve Haniye'nin öldürülmesi.

#Donald Trump
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