Japonya’da 2017 yılında dokuz kişiyi vahşice katleden ve dünya gündeminde yer bulan “Twitter Katili”, cezaevinde idam edildi. Sosyal medyada tanıştığı kurbanlarını evine davet ederek öldüren Shiraishi, cesetleri parçalayıp bazılarını buzdolabında sakladı. İnfaz, ülkede 2022’den bu yana uygulanan ilk ölüm cezası olarak kayıtlara geçti.
2017 yılında işlediği seri cinayetlerle ülkeyi sarsan ve sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu dokuz kişiyi hedef alan Shiraishi, ağır suçlamalarla yargılanmış ve 2020’de idam cezasına çarptırılmıştı. Uzun süredir gündemde olan karar, bugün uygulandı. Bu infaz, ülkede 2022’den bu yana gerçekleşen ilk idam cezası oldu.
Japonya üç yıl sonra ilk idam gerçekleşti
Japonya, 2022’den bu yana ilk kez idam cezasını uyguladı. 2017 yılında dokuz kişiyi öldüren ve kamuoyunda "Twitter Katili" olarak tanınan Takahiro Shiraishi, bugün idam edildi. Sosyal medya üzerinden kurbanlarına ulaşan Shiraishi, genç kadınları evine davet edip katletti, ardından ise cesetlerini parçalara ayırarak sakladı.
Kan donduran cinayetler zinciri
Shiraishi, Ekim 2017’de Tokyo’nun yakınlarında yakalandı ve sorgusunda tüm cinayetleri itiraf etti. The Guardian’ın aktardığına göre, mahkeme 2020 yılında sanığı idam cezasına çarptırmıştı. Bugün gerçekleşen infaz, Japonya’da üç yıl aradan sonra uygulanan ilk idam cezası oldu.
“Ceset parçalarını kutularda sakladı”
Ülkenin Adalet Bakanı Keisuke Suzuki, infaz sonrası yaptığı açıklamada, Shiraishi’nin "soygun, tecavüz, cinayet, ceset parçalama ve ceset gizleme" suçlarından hüküm giydiğini belirtti.
Cinayetin detayları ise kan dondurdu. Zanlı kurbanlarını dövdükten sonra boğarak öldürdüğünü, cesetlerin bir kısmını kutularda sakladığını, diğerlerini ise çöpe attığını söyledi.
Kurbanlarını sosyal medyada buldu
15 ila 26 yaşlarındaki kurbanlarının çoğunun kadın olduğu belirtilen olayda, Shiraishi'nin Twitter (günümüzde X) üzerinden intihar eğilimindeki kişilere ulaştığı ve “ölmelerine yardım edebileceğini” söyleyerek onları evine davet ettiği öğrenildi. Zanlı, evindeki soğutucularda sakladığı ceset parçalarıyla birlikte yakalandı.
Ülkede idam tartışması yeniden gündemde
G7 ülkeleri içinde sadece ABD ile birlikte idam cezasını sürdüren Japonya’da, infaz sistemine yönelik tartışmalar devam ediyor. 2024 yılında yapılan bir ankette halkın yüzde 83’ü idamı “kaçınılmaz” olarak görse de, mahkûmlara infaz saatinden kısa süre önce bilgi verilmesi ve sürecin gizliliği uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden oluyor.
Aralık 2023 itibarıyla Japonya’da idam sırası bekleyen 107 mahkûm bulunuyor. Ülkede infazlar hâlen sadece asılarak gerçekleştiriliyor.