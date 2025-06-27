Ülkede idam tartışması yeniden gündemde





G7 ülkeleri içinde sadece ABD ile birlikte idam cezasını sürdüren Japonya’da, infaz sistemine yönelik tartışmalar devam ediyor. 2024 yılında yapılan bir ankette halkın yüzde 83’ü idamı “kaçınılmaz” olarak görse de, mahkûmlara infaz saatinden kısa süre önce bilgi verilmesi ve sürecin gizliliği uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden oluyor.