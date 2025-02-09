Yanardağ'dan lav akışı başladı: Avrupa'daki en yüksek yanardağ gece yarısı harekete geçti

1190 kilometre kare alan kaplarken, taban çevresi 140 km'ye kadar varıyor. İtalya'nın en büyük üç aktif yanardağından biri olan Etna, yüksekliği en yakın rakibi Vezüv'ün üç katı, Stromboli'nin 3,5 katı kadar. Yanardağ, 2013'te Dünya Mirası ilan edildi.







