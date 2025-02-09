Yanardağ'dan lav akışı başladı: Avrupa'daki en yüksek yanardağ gece yarısı harekete geçti

Sicilya Adası'nda yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğe sahip Etna Yanardağı'nın ‘Bocca Nuova (Yeni Ağız)’ isimli kraterinin güney yamacında oluşan bir çatlaktan dün akşam saatlerinde güçlü bir lav akışı gerçekleştiği kaydedildi. Yanardağda son günlerde aralıklı olarak kül püskürtme faaliyeti gözlendiği de belirtildi.
Sicilya Adası'nda yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğe sahip Etna Yanardağı'nın ‘Bocca Nuova (Yeni Ağız)' isimli kraterinin güney yamacında oluşan bir çatlaktan dün akşam saatlerinde güçlü bir lav akışı gerçekleştiği kaydedildi.
Yanardağda son günlerde aralıklı olarak kül püskürtme faaliyeti gözlendiği de belirtildi.
ETNA YANARDAĞI HAKKINDA
Etna Yanardağı, Sicilya'nın doğu kıyısında, Messina ve Katanya'ya yakın aktif yanardağ.
Avrupa kıtasındaki en yüksek yanardağ olma özelliğine sahip. Şu anki yüksekliği 3.357 m olmakla beraber zirvedeki püskürmelerle bu yükseklik zaman zaman değişiyor.
1190 kilometre kare alan kaplarken, taban çevresi 140 km'ye kadar varıyor. İtalya'nın en büyük üç aktif yanardağından biri olan Etna, yüksekliği en yakın rakibi Vezüv'ün üç katı, Stromboli'nin 3,5 katı kadar. Yanardağ, 2013'te Dünya Mirası ilan edildi.