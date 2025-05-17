1,5 tonluk 4 yaşındaki kurbanlık 'Poyraz' alıcısını bekliyor: En son 500 bin TL'yi gördü

"EN SON 500 BİN TL'Yİ GÖRDÜ"





Simmental ırkının özelliklerine değinen Asıl, "Simmental kombine bir ırktır. Hem etçi hem sütçü bir ırktır. Erkek hayvanlarında ortalama yüzde 68 oranında randımanı olan günde 1350 ve 1650 gram arasında et alan bir ırktır. Burada diğer ırklarla kıyasladığımız zaman hem randımanda hem süt verimliliğinde Simmental ırkının farkını çok rahat bir şekilde görebiliriz. Simmental ırkının ülkemiz hayvancılığına daha çok katkıda bulunacağına inanıyoruz. Bu şekilde çalışmalarımız devam etmektedir. Poyraz'ı şu anda satılığa çıkardık. Bu boğamız en son 500 bin TL'yi gördü. 550 bin TL istedik. O şekilde pazarlığımız yarıda kaldı. Yeni alıcılarını, yeni taliplerini inşallah bekliyoruz. 4 yaşında, yaklaşık 1,5 ton ağırlığın üzerinde. Yaklaşık 1 ton civarında et çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.