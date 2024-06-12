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Ekonomi

1,7 tonluk devasa boğa sahibini bekliyor: Fiyatı ikinci el otomobille yarışıyor

09:51 - 12/06/2024 Çarşamba
IHA

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Çanakkale genelinde kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı. Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'de, Kurban Bayramı öncesinde 1 ton 700 kilogram ağırlığındaki boğa 300 bin TL'den satışa çıkarıldı. Boğaları 3 kişi çekmekte güçlük çekiyor.

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Baba mesleği olan büyükbaş hayvan yetiştiriciliğini devam ettiren Yavaş, Kurban Bayramı öncesinde 1 ton 700 kilogram ağırlığındaki danayı ise 300 bin TL'den satışa çıkardı. 

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Fiyatı adeta ikinci el otomobiller ile yarışan boğa, günlük 15 kilo buğday, arpa, mısır ve fabrika yemi tüketiyor.


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Çanakkale'de 37 yıldır büyükbaş hayvan besi çiftliğinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaptığını belirten Hasan Yavaş, "Paşaköy köyünde kurbanlık dana besliyorum. 1 ton 700 kilogram ağırlığındaki danamız 300 bin TL'ye satacağız" dedi.

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Hasan Yavaş, Kurban Bayramı öncesinde simental cinsi 1 ton 300 kilogram ağırlığındaki 3 yaşındaki boğasını ise 285 bin TL'ye satıldığını belirtti.

#Kurban Bayramı
#kurbanlık
#dana
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